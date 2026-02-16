Британские скелетонисты Уэстон и Стокер выиграли золото Олимпиады в миксте

Ранее австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг дошёл до финала Олимпиады в Милане, однако его дисквалифицировали. Причиной стали ботинки, длина которых превышала допустимый стандарт на четыре миллиметра. Организаторы соревнований подчеркнули необходимость строгого соблюдения технических требований к экипировке. Решение о дисквалификации приняли после проверки инвентаря.