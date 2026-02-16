Британские скелетонисты Уэстон и Стокер выиграли золото Олимпиады в миксте

Спортсмены показали результат 1 минута 59,36 секунды. Второе место заняли немцы Аксель Юнг и Сюзанна Крехер, которые уступили 0,17 секунды. Третьими финишировали Кристофер Гротхер и Жаклин Пфайфер с отставанием 0,18 секунды.
Уэстону 28 лет. Он стал двукратным олимпийским чемпионом и ранее дважды выигрывал чемпионат мира в 2023 и 2025 годах. Стокер 25 лет. Она дважды становилась серебряным призёром мировых первенств в 2024 и 2025 годах. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Ранее австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг дошёл до финала Олимпиады в Милане, однако его дисквалифицировали. Причиной стали ботинки, длина которых превышала допустимый стандарт на четыре миллиметра. Организаторы соревнований подчеркнули необходимость строгого соблюдения технических требований к экипировке. Решение о дисквалификации приняли после проверки инвентаря.
