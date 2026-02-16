Столбик термометра будет стремиться к нулю: какой будет погода в Иркутске 16 февраля 2026 года

Погода в Иркутске 16 февраля 2026 года обещает порадовать сибиряков. По прогнозу синоптиков в первый день рабочей недели в городе потеплеет до −2…-4 градусов. А вот ближе к вечеру похолодает, ночью будет −13…-15 градусов.
Осадки в Иркутске 16 февраля 2026 года.
Что касается осадков, то утром и днем в областном центре пройдет слабый снег. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный и порывами до 5−10 м/с.
— В регионе ожидается переменная облачность с небольшим, а кое-где и умеренным снегом. На юге области, а также в Катангском, Киренском районах, в горах Восточного Саяна, ночью и в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западным и юго-западным со скоростью до 14 м/с, — сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре.
Прогноз погоды в Иркутской области 16 февраля 2026.
Температура ночью составит −11…-16 градусов, при прояснениях до −21…-26 градусов. В Тайшетском и Тулунском районах ночью будет −8…-13 градусов. Днем ожидается −1…-6 градусов. В Нижнеудинском районе, в горах Восточного Саяна днем потеплеет до 0…+5 градусов. На севере Катангского района днем будет холодно −19… −24 градуса. Поэтому погода в Иркутске 16 февраля 2026 года больше всего порадует горожан.
Также тепла не стоит ждать тем, кто отправится на Байкал. Там будет сильные порывы ветра 17−22 м/с. Днем может потеплеть до −6…-11, но если солнца не будет, то похолодает до −16 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 16 февраля 2026.