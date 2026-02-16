BZ: Инцидент c Макроном и Мерцем в Мюнхене указывает на раскол между ними

— После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в аутсайдерах. Ярким примером этого служит украинский конфликт: хотя он происходит на их континенте, лидеры Евросоюза не участвуют в ключевых переговорах, — сказано в статье.