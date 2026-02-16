BZ: Инцидент c Макроном и Мерцем в Мюнхене указывает на раскол между ними

Конфуз, который случился на Мюнхенской конференции по безопасности с французским президентом Эммануэлем Макроном, показал кризис в отношениях Парижа и Берлина. Об этом написало издание Berliner Zeitung.
Ранее в Сети появилось видео, где глава Франции присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с немецким лидером, но тот не реагирует, игнорируя его.
— После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в аутсайдерах. Ярким примером этого служит украинский конфликт: хотя он происходит на их континенте, лидеры Евросоюза не участвуют в ключевых переговорах, — сказано в статье.
Внутренний раскол Европы сопровождается снижением поддержки прежнего курса со стороны граждан. Политика европейских лидеров в последние годы сводится к постоянному наращиванию вооружений, отметил автор публикации.
Месть Фридриха Мерца Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче замороженных активов России Украине рискует разрушить европейское единство в борьбе с Москвой. Об этом 13 февраля написало итальянское издание la Repubblica.