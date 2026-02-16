Ричмонд
Стало известно, сколько США потратили на безопасность в Карибском бассейне: военные расходы перевалили за миллиарды

Bloomberg: рост военного присутствия в Карибском бассейне стоит США $3 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство прилично потратилось на обеспечение, как считают власти, безопасности в Карибском бассейне. Наращивание военного присутствия в регионе обошлось США в 3 миллиарда долларов, посчитало агентство Bloomberg.

США решили не экономить на военных кампаниях. Одной из самых весомых статей расходов названо развертывание в Карибском бассейне авианосца Gerald R. Ford. Такой шаг стоил американцам приблизительно 740 миллионов долларов.

Кроме того, бюджет уходит на содержание флота. Это обходится США в 20 миллионов долларов в день. Речь идет о флоте, сконцентрированном в Карибском бассейне.

В Женеве на днях состоится новый раунд переговоров между США и Ираном. Сторонам пока не удается достичь соглашения. Переговоры пройдут 17 февраля.

