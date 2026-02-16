Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игнорировать или обнимать? Life.ru выяснил, как пережить детские истерики и сохранить доверие

Детские истерики связаны с особенностями эмоционального развития, а не с намеренным непослушанием или «плохим поведением». Детский психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова рассказала Life.ru, как родителям справиться с подобными реакциями.

Источник: Life.ru

Детские истерики — естественный этап развития ребёнка, особенно в возрасте от года до четырёх лет, когда эмоциональная сфера активно формируется, а навыки самоконтроля ещё только складываются. Причины истерик могут быть разными. Часто они связаны с эмоциональной перегрузкой: ребёнок испытывает сильные чувства — страх, злость, обиду или разочарование, но пока не умеет выражать их словами.

Екатерина Масленникова.

Детский психолог «СМ-Клиника» для детей.

По словам эксперта, ещё одной причиной истерик является физиологический дискомфорт: голод, усталость или плохое самочувствие. Ребёнок не всегда способен объяснить, что именно его беспокоит, поэтому напряжение выражается через крик и слёзы. Кроме того, в этом возрасте дети начинают активно отстаивать самостоятельность. В этом контексте запреты и ограничения воспринимаются остро. Дополнительным фактором могут выступать изменения привычного режима, новая среда или незнакомые люди.

«Важно помнить, что истерики — это не капризы и не плохое поведение, а часть нормального развития. Родительская реакция играет ключевую роль: именно она помогает ребёнку научиться справляться со своими эмоциями. Спокойная и уверенная позиция взрослого даёт ребёнку ощущение безопасности. Не менее важно признавать чувства ребёнка, показывая, что его эмоции замечены и понятны. Простые фразы поддержки помогают снизить напряжение и ускоряют успокоение», — подчёркивает специалист.

Иногда помогает объятие или лёгкое прикосновение — если ребёнок не отталкивает взрослого. Можно аккуратно переключить внимание на другую деятельность. При этом границы должны оставаться чёткими: если правило установлено, его важно соблюдать последовательно и без крика. По словам собеседницы Life.ru, угрозы, давление и обесценивание только усиливают истерику и подрывают доверие, а уступки лишь закрепляют привычку добиваться своего посредством крика. В то же время полное игнорирование состояния ребёнка может усилить чувство одиночества и тревоги.

«Работа с детскими истериками требует терпения и последовательности. Поддержка, принятие и стабильные правила помогают ребёнку со временем научиться управлять своими эмоциями и чувствовать себя увереннее», — подытожила психолог.

А ранее в Нижнем Тагиле шестилетний воспитанник детского сада самовольно покинул учреждение и ушёл домой. В момент ухода ребёнка воспитатель находилась в группе и не проконтролировала его местонахождение. К счастью, юный беглец без посторонней помощи дошёл до дома, где его обнаружил отец. Прокуратура инициировала проверку по факту дерзкого побега малыша.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.