Игнорировать или обнимать? Life.ru выяснил, как пережить детские истерики и сохранить доверие

Детские истерики — естественный этап развития ребёнка, особенно в возрасте от года до четырёх лет, когда эмоциональная сфера активно формируется, а навыки самоконтроля ещё только складываются. Причины истерик могут быть разными. Часто они связаны с эмоциональной перегрузкой: ребёнок испытывает сильные чувства — страх, злость, обиду или разочарование, но пока не умеет выражать их словами.
Екатерина Масленникова.
Детский психолог «СМ-Клиника» для детей.
По словам эксперта, ещё одной причиной истерик является физиологический дискомфорт: голод, усталость или плохое самочувствие. Ребёнок не всегда способен объяснить, что именно его беспокоит, поэтому напряжение выражается через крик и слёзы. Кроме того, в этом возрасте дети начинают активно отстаивать самостоятельность. В этом контексте запреты и ограничения воспринимаются остро. Дополнительным фактором могут выступать изменения привычного режима, новая среда или незнакомые люди.
«Важно помнить, что истерики — это не капризы и не плохое поведение, а часть нормального развития. Родительская реакция играет ключевую роль: именно она помогает ребёнку научиться справляться со своими эмоциями. Спокойная и уверенная позиция взрослого даёт ребёнку ощущение безопасности. Не менее важно признавать чувства ребёнка, показывая, что его эмоции замечены и понятны. Простые фразы поддержки помогают снизить напряжение и ускоряют успокоение», — подчёркивает специалист.
Иногда помогает объятие или лёгкое прикосновение — если ребёнок не отталкивает взрослого. Можно аккуратно переключить внимание на другую деятельность. При этом границы должны оставаться чёткими: если правило установлено, его важно соблюдать последовательно и без крика. По словам собеседницы Life.ru, угрозы, давление и обесценивание только усиливают истерику и подрывают доверие, а уступки лишь закрепляют привычку добиваться своего посредством крика. В то же время полное игнорирование состояния ребёнка может усилить чувство одиночества и тревоги.
«Работа с детскими истериками требует терпения и последовательности. Поддержка, принятие и стабильные правила помогают ребёнку со временем научиться управлять своими эмоциями и чувствовать себя увереннее», — подытожила психолог.
