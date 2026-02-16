Игнорировать или обнимать? Life.ru выяснил, как пережить детские истерики и сохранить доверие

Иногда помогает объятие или лёгкое прикосновение — если ребёнок не отталкивает взрослого. Можно аккуратно переключить внимание на другую деятельность. При этом границы должны оставаться чёткими: если правило установлено, его важно соблюдать последовательно и без крика. По словам собеседницы Life.ru, угрозы, давление и обесценивание только усиливают истерику и подрывают доверие, а уступки лишь закрепляют привычку добиваться своего посредством крика. В то же время полное игнорирование состояния ребёнка может усилить чувство одиночества и тревоги.