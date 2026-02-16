Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненное для всех обвиняемых

Защита потерпевших будет добиваться самого строгого наказания для 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», которым грозит пожизненное заключение. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар в интервью ТАСС.
Прения сторон по уголовному делу о террористическом акте, жертвами которого стали 149 человек в марте 2024 года, проведет 2-й Западный окружной военный суд. Прения состоятся в закрытом режиме.
«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала адвокат.
Айвар подчеркнула, что речь идет о правосудии и защите общества, так как терроризм затрагивает безопасность всей страны. По ее словам, потерпевшие считают, что наказание должно соответствовать масштабу причиненного горя.
Ранее KP.RU писал, что СК России завершил расследование подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, за преступлением стоят украинские спецслужбы.