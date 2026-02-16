Фигуристы Хазе и Володин лидируют после короткой программы на ОИ в парах

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде.
Спортсмены набрали 80,01 балла. Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла), третьими идут канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (74,60).
Хазе и Володину по 26 лет. Спортсмены являются чемпионами Европы и серебряными призерами турнира. В их активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.
Произвольную программу пары представят 16 февраля.