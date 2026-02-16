Огненное кольцо во время затмения Солнца не даст увидеть ближайшие к нему звезды

В России событие увидеть нельзя. Кольцеобразная фаза будет наблюдаться в Антарктиде и акватории Атлантического океана, фазы этого затмения увидят в Южной Америке, Африке и акватории Атлантического океана. Солнце и Луна во время затмения будут находиться в созвездии Водолей.