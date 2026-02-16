Ричмонд
Огненное кольцо во время затмения Солнца не даст увидеть ближайшие к нему звезды

Максимальную фазу ожидают в 15:13 мск, она составит 0,963 и будет наблюдаться 2 минуты 19 секунд, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Огненное кольцо вокруг затмившей светило Луны будет таким ярким, что не позволит увидеть ближайшие к ним звезды во время затмения Солнца 17 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Максимальная фаза ожидается в 15:13 мск. Она составит 0,963 и будет наблюдаться 2 минуты 19 секунд. В общей сложности затмение продлится 4,5 часа.

«Если Луна закрывает собой только часть солнечного диска, то затмение называют частным. Если оказывается скрыт весь диск — полным. Если закрывается его центральная часть, оставляя кольцо — кольцеобразным. При кольцеобразном затмении яркий ободок Солнца не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца», — сказали ТАСС в планетарии.

В России событие увидеть нельзя. Кольцеобразная фаза будет наблюдаться в Антарктиде и акватории Атлантического океана, фазы этого затмения увидят в Южной Америке, Африке и акватории Атлантического океана. Солнце и Луна во время затмения будут находиться в созвездии Водолей.