Мерц активно игнорирует Макрона на конференции в Мюнхене: Европа выглядит растерянной

BZ заявило о расколе между Мерцем и Макроном после инцидента в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Между немецким и французским лидерами Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном заметно ухудшились отношения. Это подтверждает поведение канцлера ФРГ на Мюнхенской конференции по безопасности. Он несколько раз проигнорировал президента Франции. Между лидерами произошел раскол, отметило издание Berliner Zeitung.

Автор указал на явную растерянность Европы. Он назвал Францию «хромой уткой» и заявил об отсутствии плана у Германии. Автор усомнился в правильности нынешней политики лидеров Евросоюза.

«В последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах», — уточняется в статье.

Фридрих Мерц также унизил Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, президента его страны считают «глупцом».

