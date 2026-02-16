Ричмонд
В России следующие выходные будут трехдневными

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Последняя полная рабочая неделя февраля началась в России, за ней последуют трехдневные выходные 21−23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, и замыкающая зиму рабочая неделя будет четырехдневной. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря, с которым ознакомился ТАСС.

23 февраля в 2026 году выпадает на понедельник, это будет нерабочий праздничный день, который примкнет к двум обычным выходным — 21 и 22 февраля. При этом рабочий день 20 февраля, несмотря на предстоящие праздники, не будет коротким, так как не предшествует непосредственно праздничному дню.

Всего, как сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), «в I квартале 2026 года работающих ждут две сокращенные четырехдневные рабочие недели: с 24 по 27 февраля и с 10 по 13 марта». Последнее связано с празднованием Международного женского дня, который в этом году выпадает на воскресенье, а выходной день переносится на понедельник, 9 марта.

