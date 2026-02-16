Умерла Маргарита Жигунова, мать Илзе и Андриса Лиепы. Актриса театра и кино скончалась в Москве на 89-м году жизни. По данным kino-teatr.ru, она умерла 11 февраля.
Жигунова была замужем за артистом балета Марисом Лиепой. В браке у них родилось двое детей — Андрис и Илзе. Они стали артистами балета. После 20 лет брака супруги развелись.
Жигунова с 1960 года работала в Московском драматическом театре имени Пушкина. В нем актриса исполнила множество ведущих ролей. Среди них — роль Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя» с Фаиной Раневской и роли в постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни».
В кино Жигунова дебютировала в 1959 году, сыграв медсестру в драме «Жестокость». Позднее она снялась в таких фильмах, как «Илзе», «Короткие истории» и «Легенда о Тиле».
