Умерла Маргарита Жигунова, мать Илзе и Андриса Лиепы

Жигунова с 1960 года работала в Московском драматическом театре имени Пушкина. В нем актриса исполнила множество ведущих ролей. Среди них — роль Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя» с Фаиной Раневской и роли в постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни».