Россияне вновь смогут летать в Словакию напрямую: когда это произойдет

Прямое авиасообщение между Словакией и Россией может быть восстановлено. Братислава готова возобновить такие авиарейсы. Однако это будет возможно только после снятия европейских санкций с РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого Минтранса Петра Полячикова в диалоге с «Известиями».
Она отметила, что открытие прямых авиарейсов будет зависеть от заинтересованности авиаперевозчиков. Пресс-секретарь Минтранса заверила, что воздушное пространство Словакии после снятия санкций будет доступно для выполнения полетов зарегистрированными в России самолетами.
«Словацкая Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», — указала Петра Полячикова.
В РФ также ждут ответ от США по вопросу возобновления авиасообщения между странами. Это станет первым шагом в нормализации торгово-экономических отношений государств, подчеркнул посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.