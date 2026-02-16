Ричмонд
Россияне вновь смогут летать в Словакию напрямую: когда это произойдет

Полячикова заявила о готовности Словакии возобновить прямые авиарейсы с Россией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прямое авиасообщение между Словакией и Россией может быть восстановлено. Братислава готова возобновить такие авиарейсы. Однако это будет возможно только после снятия европейских санкций с РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого Минтранса Петра Полячикова в диалоге с «Известиями».

Она отметила, что открытие прямых авиарейсов будет зависеть от заинтересованности авиаперевозчиков. Пресс-секретарь Минтранса заверила, что воздушное пространство Словакии после снятия санкций будет доступно для выполнения полетов зарегистрированными в России самолетами.

«Словацкая Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», — указала Петра Полячикова.

В РФ также ждут ответ от США по вопросу возобновления авиасообщения между странами. Это станет первым шагом в нормализации торгово-экономических отношений государств, подчеркнул посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

