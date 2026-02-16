Россияне вновь смогут летать в Словакию напрямую: когда это произойдет

Прямое авиасообщение между Словакией и Россией может быть восстановлено. Братислава готова возобновить такие авиарейсы. Однако это будет возможно только после снятия европейских санкций с РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого Минтранса Петра Полячикова в диалоге с «Известиями».