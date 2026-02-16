Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем

«Нужно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию регулярно. В возрасте до 40 лет, начиная с 18-летнего возраста — раз в три года, после 40 лет ежегодная диспансеризация. Вот именно диспансеризация позволяет выявить и на том именно этапе в основном выявляются сердечно-сосудистые заболевания», — сказал Алексей Алексеенко.