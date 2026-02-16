Ричмонд
Аделия Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян пропустила первую тренировку на Играх в Италии. Об этом сообщил портал Sport24.

Отмечается, что 18-летняя спортсменка прилетела в Милан в воскресенье, 15 февраля. Вечером в этот же день фигуристки проводили первую тренировку, на которой она не появилась, сказано в статье.

17 февраля Петросян и другим спортсменкам предстоит выступить в короткой программе. Произвольную программу они покажут 19 февраля.

Аделия Петросян получила второй стартовый номер в короткой программе на Олимпиаде-26. Она выступит второй в первой группе разминки из 29 спортсменок. Выход на лед запланирован на 20:59 по московскому времени.

Российский фигурист Петр Гуменник тем временем уже достаточно успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла. Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла, заняв шестое место.