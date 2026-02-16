Финского фристайлиста Лаюнена госпитализировали после падения на Олимпиаде

ТАСС, 16 февраля. Финского фристайлиста Элиаса Лаюнена госпитализировали после падения во время первого прыжка квалификации в биг-эйре на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Финляндии.