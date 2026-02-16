Финского фристайлиста Лаюнена госпитализировали после падения на Олимпиаде

ТАСС, 16 февраля. Финского фристайлиста Элиаса Лаюнена госпитализировали после падения во время первого прыжка квалификации в биг-эйре на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Финляндии.
18-летний спортсмен во время исполнения элемента упал на спину, после чего к нему подъехала машина скорой помощи.
«Лаюнен чувствует себя хорошо, дальнейшие обследования не выявили ничего тревожного. Лаюнен останется в больнице на ночь под наблюдением», — говорится в заявлении пресс-службы Национального олимпийского комитета Финляндии.
Элиас Лаюнен является сыном трехкратного олимпийского чемпиона в лыжном двоеборье Самппы Лаюнена.