Технолог раскрыла, какая температура превращает мёд в сладкую «пустышку»

Хотя мёд остаётся источником энергии и сахаров, его специфические целебные и биологически активные свойства при нагревании существенно снижаются. Чтобы сохранить пользу продукта, лучше добавлять мёд в уже слегка остывшие напитки, использовать в качестве заправки для холодных блюд или добавлять в десерты после выпечки, когда температура существенно ниже критической для ферментов.