Технолог раскрыла, какая температура превращает мёд в сладкую «пустышку»

По словам специалиста, свежий мёд содержит не только сахарозу, но и ферменты, витамины, аминокислоты и антиоксиданты, которые обеспечивают антибактериальное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. При нагреве выше 40−45 градусов ферменты начинают разрушаться, уменьшается содержание витаминов группы B и витамина C, а также снижается уровень антиоксидантов.
«Мёд при нагревании теряет значительную часть своих полезных свойств, и это связано с химическим составом продукта», — пояснила эксперт.
Собеседница Life.ru подчеркнула, что особенно опасно добавлять мёд в горячие напитки или использовать его при приготовлении пищи. При температуре 60−70 градусов запускается карамелизация сахаров. Меняется вкус и цвет продукта, при этом разрушается часть биологически активных веществ. Если температура превышает 100 градусов, образуются продукты распада сахаров, в том числе 5-гидроксиметилфурфурол (HMF). В больших количествах это соединение может оказывать токсическое действие.
Хотя мёд остаётся источником энергии и сахаров, его специфические целебные и биологически активные свойства при нагревании существенно снижаются. Чтобы сохранить пользу продукта, лучше добавлять мёд в уже слегка остывшие напитки, использовать в качестве заправки для холодных блюд или добавлять в десерты после выпечки, когда температура существенно ниже критической для ферментов.
