Рак может маскироваться под геморрой: онколог перечислил симптомы

Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой. Одним из главных симптомов является появление крови в стуле. Об этом заявил онколог и хирург Павел Бледных в интервью «Ленте.ру».
«Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — отметил онколог.
Бледных добавил, что рак толстой кишки может сопровождаться такими симптомами, как задержка дефекации, чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения кишечника и необъяснимая усталость.
Врач уточнил, что отличить геморрой от онкологии без комплексного обследования невозможно.
