Рак может маскироваться под геморрой: онколог перечислил симптомы

«Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — отметил онколог.