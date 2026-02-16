Ричмонд
Рак может маскироваться под геморрой: онколог перечислил симптомы

Онколог Бледных: кровь в стуле может указывать на рак.

Источник: Комсомольская правда

Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой. Одним из главных симптомов является появление крови в стуле. Об этом заявил онколог и хирург Павел Бледных в интервью «Ленте.ру».

«Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — отметил онколог.

Бледных добавил, что рак толстой кишки может сопровождаться такими симптомами, как задержка дефекации, чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения кишечника и необъяснимая усталость.

Врач уточнил, что отличить геморрой от онкологии без комплексного обследования невозможно.

Ранее KP.RU писал, что в России разрабатывают вакцину против одного из опасных видов рака. Глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что уже начат отбор первых пациентов для испытаний. Обращения поступили от около 400 человек.