Определились все пары раунда плей-офф олимпийского хоккейного турнира

Места в четвертьфинале, помимо сборной США, гарантировали команды Канады (победитель группы A), Словакии (победитель группы B) и Финляндии (второе место в группе B). В четвертьфинале сборная Канады (1-е место рейтинга по итогам предварительного этапа) встретится с победителем встречи между командами Чехии (8) и Дании (9), американцы (2) сыграют с сильнейшим в паре между шведами (7) и латвийцами (10), финны (4) поборются за выход в полуфинал с лучшим в противостоянии швейцарцев (5) и итальянцев (12).