Определились все пары раунда плей-офф олимпийского хоккейного турнира

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная США со счетом 5:1 обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира и вышла в четвертьфинал соревнований. Встреча прошла в Милане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Зак Веренски (20-я минута), Остон Мэттьюс (24, 47), Брок Фейбер (38) и Тэйдж Томпсон (42). У проигравших отличился Тим Штюцле (52).
Сборная США набрала девять очков и заняла первое место в группе C. Американцы напрямую вышли в четвертьфинал Олимпиады. Сборная Германии расположилась на второй строчке с тремя очками и в раунде плей-офф за выход в четвертьфинал встретится с командой Франции. Победитель противостояния сыграет в четвертьфинале с командой Словакии.
На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 команд были разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала вышли команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал попала лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.
Места в четвертьфинале, помимо сборной США, гарантировали команды Канады (победитель группы A), Словакии (победитель группы B) и Финляндии (второе место в группе B). В четвертьфинале сборная Канады (1-е место рейтинга по итогам предварительного этапа) встретится с победителем встречи между командами Чехии (8) и Дании (9), американцы (2) сыграют с сильнейшим в паре между шведами (7) и латвийцами (10), финны (4) поборются за выход в полуфинал с лучшим в противостоянии швейцарцев (5) и итальянцев (12).
В полуфинале лучшая из вышедших туда сборных по рейтингу предварительного этапа сыграет с командой с наименьшим рейтингом. Матчи раунда плей-офф хоккейного турнира пройдут 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся 18 февраля, полуфиналы — 20 февраля.