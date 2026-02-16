В Госдуме предложили уравнять требования к больничным для мигрантов

«Предлагается убрать социальную несправедливость и предусмотреть, чтобы тем негражданам России, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) и официально работают, право получения больничного предоставлялось только при наличии полугода страхового стажа. Что касается отпуска по уходу за ребенком или по беременности и родам, то в этом случае тоже предлагается обязательное требование — наличие страхового стажа», — сказал Нилов РИА Новости.