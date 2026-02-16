У туристов из Таиланда выявили оспу обезьян: зарегистрировано два новых случая

В России зарегистрировали новые случаи заражения оспой обезьян. Ранее инфекцию выявили в Подмосковье. На этот раз оспу обезьян зарегистрировали у вернувшихся из Таиланда туристов. Они прибыли в Петербург после отдыха. Всего зафиксировано два новых случая оспы обезьян. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.