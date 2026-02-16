У туристов из Таиланда выявили оспу обезьян: зарегистрировано два новых случая

В России зарегистрировали новые случаи заражения оспой обезьян. Ранее инфекцию выявили в Подмосковье. На этот раз оспу обезьян зарегистрировали у вернувшихся из Таиланда туристов. Они прибыли в Петербург после отдыха. Всего зафиксировано два новых случая оспы обезьян. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
К настоящему моменту заболевшие госпитализированы. Они находятся в инфекционном стационаре. Сотрудникам Роспотребнадзора удалось установить круг контактировавших с туристами. Они находятся под медицинским наблюдением.
«Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует», — оповестили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении риска завоза в Россию инфекции. Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле. Этот вопрос особенно актуален в период туристического сезона, отметили в ведомстве.
«На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики», — рассказали в Роспотребнадзоре журналистам.
При этом распространение оспы обезьян среди граждан удалось предотвратить. В ведомстве уведомили о проведении специалистами эпидемиологического расследования. Сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.
Россиянам посоветовали соблюдать меры предосторожности в связи с выявлением случаев инфекции в стране. Еще после инцидента в Подмосковье, Роспотребнадзор рекомендовал гражданам надевать медицинские маски для минимизации рисков распространения вируса. По данным ведомства, жители могут заразиться оспой обезьян только при тесном физическом контакте с заболевшим. При этом эпицентром инфекции считается Африка.
Всего в Московской области выявили три случая заражения оспой обезьян. Одного из пациентов уже выписали из Домодедовской больницы после выздоровления. Двое зараженных остаются в медучреждении. Заболевшие были госпитализированы в начале февраля.