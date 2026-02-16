Скончалась актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

— На 80-м году жизни скончалась актриса, солистка оркестра Эдди Рознера, артистка, которая впервые в Советском Союзе вышла на сцену в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать. Она сыграла в более 50 фильмах. Мама была однокурсницей Юрия Богатырева и Любови Полищук, — рассказал он на своей странице в соцсети.