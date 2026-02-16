Скончалась актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Умерла актриса Людмилы Солоденко, это произошло в пятницу, 13 февраля. Об этом сообщил ее сын, актер Андрей Лавров.
— На 80-м году жизни скончалась актриса, солистка оркестра Эдди Рознера, артистка, которая впервые в Советском Союзе вышла на сцену в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать. Она сыграла в более 50 фильмах. Мама была однокурсницей Юрия Богатырева и Любови Полищук, — рассказал он на своей странице в соцсети.
Людмила Солоденко родилась 4 сентября 1946 года в Одессе. Окончила в Москве Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Некоторое время была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера, выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. Она снялась в кинокартинах и сериалах «Кин-дза-дза», «ТАСС уполномочен заявить…», «Восьмое чудо света», «Последний визит», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения» и других.