Распространение оспы обезьян после двух новых случаев в России предотвращено

В ведомстве отметили, что сразу после поступления информации о заболевших было проведено тщательное эпидемиологическое расследование. Медики организовали полный комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило купировать очаг инфекции и не допустить её дальнейшего распространения.
Состояние самих пациентов, которых госпитализировали в одну из городских больниц, не вызывает у врачей опасений. В Роспотребнадзоре уточнили, что оба заболевших туриста чувствуют себя удовлетворительно, их жизни ничего не угрожает.
Напомним, оспа обезьян передается преимущественно при тесном физическом контакте с зараженным человеком или животным. Основную опасность представляют не столько типичные симптомы, сколько возможные осложнения в виде тяжёлых кожных инфекций, пневмонии или сепсиса. Однако благодаря оперативным действиям санитарных служб рисков для окружающих удалось избежать.
Ранее сообщалось, что первого пациента с диагнозом «оспа обезьян» выписали из Домодедовской больницы. В начале февраля в стационар поступили три человека с подтверждённым диагнозом. Сейчас в инфекционном отделении остаются ещё два пациента с клиническими проявлениями заболевания. В медучреждении уточнили, что их состояние оценивают как удовлетворительное. В больнице добавили, что после завершения курса терапии и карантинных мероприятий пациентов выпишут домой.
