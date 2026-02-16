Распространение оспы обезьян после двух новых случаев в России предотвращено

Ранее сообщалось, что первого пациента с диагнозом «оспа обезьян» выписали из Домодедовской больницы. В начале февраля в стационар поступили три человека с подтверждённым диагнозом. Сейчас в инфекционном отделении остаются ещё два пациента с клиническими проявлениями заболевания. В медучреждении уточнили, что их состояние оценивают как удовлетворительное. В больнице добавили, что после завершения курса терапии и карантинных мероприятий пациентов выпишут домой.