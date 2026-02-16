Норвежка Анна Один Стрём завоевала золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Суммарный результат Стрём по двум попыткам составил 284,8 балла: первая попытка принесла 136,7, вторая — 148,1. Серебро досталось Эйрин Марии Квандал, также представляющей Норвегию, с 282,7 балла. Третье место заняла Ника Превц из Словении, набрав 271,5. На четвёртой позиции оказалась шведская прыгунья Фрида Вестман. Пятую и шестую строки заняли норвежки Силье Опсет и Хейди Дюре Тросеруд.
А ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятое золото в карьере на зимних Олимпийских играх и стал единоличным лидером по количеству наград высшего достоинства в истории. Историческое достижение было установлено в воскресенье после победы сборной Норвегии в эстафете 4×7,5 км, где второе место заняла команда Франции, а тройку призёров замкнули итальянцы.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.