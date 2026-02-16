Норвежка Анна Один Стрём завоевала золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде

А ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятое золото в карьере на зимних Олимпийских играх и стал единоличным лидером по количеству наград высшего достоинства в истории. Историческое достижение было установлено в воскресенье после победы сборной Норвегии в эстафете 4×7,5 км, где второе место заняла команда Франции, а тройку призёров замкнули итальянцы.