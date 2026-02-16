Джиган оказался не готов к новым отношениям после Самойловой

Рэпер Джиган не поздравил свою жену, Оксану Самойлову, с Днем всех влюбленных, однако продолжает общаться с ней исключительно по вопросам, связанным с детьми. Судя по всему, артист пока не готов к новым отношениям.
На недавнем мероприятии «Праздник для всех влюбленных МУЗ ТВ» Джиган прокомментировал свое текущее состояние. Он отметил, что поклонницы его не преследуют и добавил: «Вообще нет (поклонницы не караулят), слава Богу. Пусть боятся, я — многодетный отец. Я без отношений».
Таким образом, рэпер подчеркивает свою приверженность к роли отца и отсутствие интереса к новым романтическим связям. В то время как его брак с Оксаной Самойловой остается в неопределенности, он сосредоточен на воспитании детей и поддержании общения с супругой в рамках родительских обязанностей.