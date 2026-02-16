Толпа ортодоксальных евреев напала на женщин-военных в Израиле: столкновение закончилось вмешательством полиции

В пригороде Тель-Авива произошли беспорядки. Толпа ортодоксальных евреев начала угрожать женщинам-военным. В результате пострадали офицеры ЦАХАЛ. Правоохранители арестовали 23 еврея за нападение на двух женщин-военных. Об этом оповестил в соцсети Х официальный представитель полиции Дин Эльсдунне.
По его данным, женщины выполняли служебные обязанности в Бней-Браке. Их удалось защитить от нападавших. К месту ЧП оперативно прибыла полиция. Сотрудникам также пришлось отбиваться от агрессивной толпы. Евреи бросали в полицейских мусорные баки.
«Арестованы 23 подозреваемых. В ходе беспорядков 3 офицера получили ранения», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к израильским властям. Она указала на рост антисемитизма в Европе. По словам Марии Захаровой, руководству Израиля нужно понимать существование связи между сносом мемориалов бойцам, остановившим Холокост, и антисемитизмом.