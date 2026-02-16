Ричмонд
Названы регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Количество российских регионов, где средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей, увеличилось за год с 12 до 15.

Количество российских регионов, где средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей, увеличилось за год с 12 до 15. Такой вывод содержится в анализе РИА Новости статистических данных.

Лидерами по уровню оплаты труда стали Магаданская область (244 тысячи рублей) и Чукотский автономный округ (212 тысяч рублей). Замыкает тройку Москва — 171,3 тысячи рублей.

Среди других регионов, где средние зарплаты значительно выше общероссийского уровня, — Ямало-Ненецкий автономный округ (158 тысяч), Якутия (139,6 тысячи), Сахалин (139 тысяч), Камчатка (137,3 тысячи), Ненецкий АО (134,7 тысячи) и Ханты-Мансийский АО (120,3 тысячи). Мурманская область приближается к 120 тысячам, Санкт-Петербург и Подмосковье — около 116 тысяч.

По сравнению с прошлым годом в клуб регионов с зарплатами более 100 тысяч впервые вошли Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область — чуть более 103 тысяч рублей. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата в ноябре составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее (данные приведены до вычета налогов).

Ранее сообщалось, что Россия обогнала Италию по ВВП в номинальном выражении.

