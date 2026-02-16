Названы регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

По сравнению с прошлым годом в клуб регионов с зарплатами более 100 тысяч впервые вошли Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область — чуть более 103 тысяч рублей. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата в ноябре составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее (данные приведены до вычета налогов).