Генпрокурор США опубликовала список из 300 именитых фигур из файлов Эпштейна

Среди упомянутых — Билл и Хилари Клинтон, Барак Обама, Джо Байден и принц Гарри. Отмечается, что включение в перечень отражает только факт упоминания и не означает причастности к преступлениям.
Бонди подчеркнула, что Министерство юстиции опубликовало все материалы полностью, без редактирования и исключений из‑за репутации или политической чувствительности. Исключения касались только защиты жертв, данных правоохранительных органов или документов, защищённых законом.
Министерство юстиции США опубликовало новые документы по нашумевшему делу Джеффри Эпштейна. Из них следует, что скандально известный особняк в Нью-Йорке достался финансисту от бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера за 20 долларов, хотя реальная стоимость здания исчислялась десятками миллионов долларов. После смерти Эпштейна дом ушёл с молотка за 51 миллион долларов. Деньги пустили на компенсации жертвам.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.