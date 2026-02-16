Генпрокурор США опубликовала список из 300 именитых фигур из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила Конгрессу письмо по закону о прозрачности файлов Джеффри Эпштейна с перечнем имён более 300 политиков и значимых персон. В список вошли действующие и бывшие государственные чиновники, политики и публичные личности, чьи имена встречались хотя бы один раз в документах.