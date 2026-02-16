Бывшая супруга Преснякова Краснова опубликовала фото с новым возлюбленным

Экс-супруга музыканта Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, на своей странице в социальной сети показала нового возлюбленного.
Она опубликовала фото с празднования Дня влюбленных. Девушка посетила ресторан вместе с новым избранником. Он подарил ей букет красных роз.
Брак Никиты Преснякова и Алены Красновой разрушился из-за денег. Об этом 8 февраля сообщил изданию News.ru инсайдер. По его словам, девушка привыкла к красивой жизни, так как выросла в семье бизнесмена, но была вынуждена уехать в Соединенные Штаты Америки из-за мужа. Именно модель решила развестись, а после разрыва вернулась в Москву. Сейчас Пресняков свободен.
30 января Никита Пресняков опубликовал видеоролик из бизнес-класса самолета, в котором раскритиковал сервис. Во время полета из Испании, куда он ездил с гастролями, музыкант записал несколько шуточных видеоматериалов, в которых поиронизировал над «проблемами богатых».
Среди претензий, который предъявил артист, он отметил слишком большой телевизор, недостаточное количество свободного места и отсутствие комфорта.