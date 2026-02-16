Бывшая супруга Преснякова Краснова опубликовала фото с новым возлюбленным

Брак Никиты Преснякова и Алены Красновой разрушился из-за денег. Об этом 8 февраля сообщил изданию News.ru инсайдер. По его словам, девушка привыкла к красивой жизни, так как выросла в семье бизнесмена, но была вынуждена уехать в Соединенные Штаты Америки из-за мужа. Именно модель решила развестись, а после разрыва вернулась в Москву. Сейчас Пресняков свободен.