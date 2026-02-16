Россиянам напомнили о приближающихся длинных выходных: как предстоит работать в конце февраля

В этом году понедельник оказался самым нерабочим из будних дней. Об этом гласит производственный календарь. Россиян ожидает три нерабочих понедельника в течение года. Это 23 февраля, 9 марта и 11 мая. На втором месте расположилась пятница. В этот день недели россияне будут отдыхать дважды, 1 мая и 12 июня.