Россиянам напомнили о приближающихся длинных выходных: как предстоит работать в конце февраля

Трудящихся пятидневку россиян ждут длинные выходные на этой неделе. Они приурочены ко Дню защитника Отечества. На грядущих выходных россияне отдохнут три дня подряд.
Согласно производственному календарю на 2026 год, 23 февраля выпадает на понедельник. В связи с этим граждане будут отдыхать три дня. В их числе 21 и 22 февраля, которые приходятся на субботу и воскресенье.
Последняя рабочая неделя зимы станет четырехдневной. Россияне отработают с 24 по 27 февраля.
В этом году понедельник оказался самым нерабочим из будних дней. Об этом гласит производственный календарь. Россиян ожидает три нерабочих понедельника в течение года. Это 23 февраля, 9 марта и 11 мая. На втором месте расположилась пятница. В этот день недели россияне будут отдыхать дважды, 1 мая и 12 июня.