Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медицинскую помощь в частной клинике можно получить не только за «живые» деньги, но и по полису ОМС, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.