В Иркутской области снизилась заболеваемость сифилисом. Эта инфекция, которая передается человеку при половом акте или плоду во время беременности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Заболевания часто протекают бессимптомно или с маловыраженными симптомами. Выявить инфекцию можно только при тестировании, — уточнили в ведомстве.
В 2025 году на территории Приангарья было зафиксировано 482 случая инфекций, передающихся половым путем. Из них 193 случая пришлись на сифилис и 289 — на гонорею. Заболеваемость сифилисом снизилась почти на 29% по сравнению с прошлым годом, а гонореей, наоборот, выросла на 12%. Большинство заболевших — люди в возрасте от 18 до 39 лет.
