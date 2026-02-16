В Иркутской области снизилась заболеваемость сифилисом

В 2025 году на территории Приангарья было зафиксировано 482 случая инфекций, передающихся половым путем. Из них 193 случая пришлись на сифилис и 289 — на гонорею. Заболеваемость сифилисом снизилась почти на 29% по сравнению с прошлым годом, а гонореей, наоборот, выросла на 12%. Большинство заболевших — люди в возрасте от 18 до 39 лет.