18-летнего итальянского велогонщика насмерть сбила машина

«Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушел из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом», — говорится в заявлении команды Gooddshop Yoyogurt, за которую выступал спортсмен.