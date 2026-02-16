18-летнего итальянского велогонщика насмерть сбила машина

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Франческо Маццолени умер в возрасте 18 лет после того, как его сбила машина. Об этом сообщает портал Cycling Up To Date.
«Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушел из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом», — говорится в заявлении команды Gooddshop Yoyogurt, за которую выступал спортсмен.
Инцидент произошел в воскресенье днем недалеко от коммуны Барзана на севере Италии. Велогонщик скончался от полученных травм.