Клебо установил рекорд, хоккеисты завершили групповой этап. Итоги дня ОИ

«Клебо — выдающийся спортсмен, этого не отнять, но для меня он не номер один. Да, сейчас он самый титулованный спортсмен, и это неоспоримый факт, но и в этом рекорде есть много оговорок. В каких-то видах спорта, чтобы выиграть девять золотых наград, нужно минимум пять Олимпиад, и, уверен, если бы выступали все наши спортсмены в своей лучшей форме, ему было бы намного тяжелее. Очень жаль, что мы сейчас не наблюдаем противостояние всех сильнейших», — сказал Бородавко ТАСС.