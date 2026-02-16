Клебо установил рекорд, хоккеисты завершили групповой этап. Итоги дня ОИ

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Девятый день Олимпиады в Италии подарил болельщикам новый исторический рекорд — норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал свою девятую золотую олимпийскую медаль.
Спортсмен в составе сборной Норвегии стал победителем эстафетной гонки. Второе место заняла команда Франции, третье — сборная Италии. Клебо стал абсолютным рекордсменом по количеству золотых наград на зимних Олимпиадах, норвежец оставил позади своих соотечественников — биатлониста Уле-Эйнара Бьёрндалена, лыжников Бьёрна Дели и Марит Бьёрген.
Клебо заявил, что гордится тем, чего достиг. «Кажется, не могло быть лучшей команды и лучшего места для достижения этого, — сказал он журналистам. — То, что это случилось в команде, делает момент особенным. Я старался насладиться моментом и тем, что я на вершине сейчас, мне нужно время, чтобы это обдумать».
Для Клебо это четвертая золотая медаль на Олимпиаде в Италии. Он их завоевал без особых проблем, во многом это связано с отсутствием сильнейших российских лыжников — из россиян в соревнованиях участвует только Савелий Коростелев. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко не считает Клебо лучшим лыжником в истории.
«Клебо — выдающийся спортсмен, этого не отнять, но для меня он не номер один. Да, сейчас он самый титулованный спортсмен, и это неоспоримый факт, но и в этом рекорде есть много оговорок. В каких-то видах спорта, чтобы выиграть девять золотых наград, нужно минимум пять Олимпиад, и, уверен, если бы выступали все наши спортсмены в своей лучшей форме, ему было бы намного тяжелее. Очень жаль, что мы сейчас не наблюдаем противостояние всех сильнейших», — сказал Бородавко ТАСС.
У лыжников на Олимпиаде еще пройдут соревнования в командном спринте и марафоне.
Биатлон и другие медали.
Также в воскресенье прошли гонки преследования в биатлоне. Победителем мужской гонки стал швед Мартин Понсилуома, второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, третье — француз Эмильен Жаклен. У женщин выиграла итальянка Лиза Виттоцци, второй финишировала норвежка Марен Киркёде, третьей — представительница Финляндии Суви Минккинен.
Еще одно золото на домашней Олимпиаде завоевала горнолыжница Федерика Бриньоне, которая выиграла соревнования в гигантском слаломе. Второе место разделили шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиз Стьернесунн. Для Бриньоне эта золотая медаль стала второй на Играх в Италии, ранее она выиграла в супергиганте.
Победителем соревнований в парном могуле стал канадский фристайлист Микаэль Кингсбери. Второе место занял японец Икума Хорисима, бронза на счету австралийца Мэтта Грэма. Соревнования смешанных команд в дисциплине «сноуборд-кросс» выиграли британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс. Серебряную медаль завоевали итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли, бронзовую — французы Лоан Боццоло и Леа Каста.
Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золото на дистанции 500 м. Она установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 36,49 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2026 года в забеге на 1 000 м Ютта Лердам из Нидерландов. Третьей стала японка Михо Такаги.
Британцы Мэтт Уэстон и Табита Стокер завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных команд в скелетоне. Второе место заняли немцы Аксель Юнгк и Сюзанна Крехер, бронза у их соотечественников Кристофера Гротхера и Жаклин Пфайфер. Также в воскресенье норвежка Анна Стрём выиграла соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина. Второй стала ее соотечественница Мария Квандал, третьей — Ника Превц из Словении.
Фигурное катание и хоккей.
Также в воскресенье завершился групповой этап мужского хоккейного турнира. В этот день швейцарцы в овертайме обыграли чехов (4:3), канадцы разгромили французов (10:2), команда Латвии уступила датчанам (2:4), американцы оказались сильнее сборной Германии (5:1). Сборные Канады, Словакии и США автоматически вышли в четвертьфинал как победители своих групп, к ним присоединились финны как лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные сыграют в предварительном раунде плей-офф. Сетка до четвертьфиналов выглядит следующим образом: Канада — Чехия/ Дания, США — Швеция/Латвия, Словакия — Германия/Франция, Финляндия — Швейцария/Италия. Матчи раунда плей-офф хоккейного турнира пройдут 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся 18 февраля.
Фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Далее расположились представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава и канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо. Произвольную программу спортивные пары покажут в понедельник.
В медальном зачете лидирует сборная Норвегии. В ее активе 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Второй идет команда Италии (8−4−10), третье место занимает сборная США (5−8−4). В понедельник будут разыграны шесть комплектов медалей, в двух дисциплинах будут участвовать россияне.