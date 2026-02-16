Защита потерпевших по делу «Крокуса» настаивает на пожизненном для обвиняемых

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьёт не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране», — заявила Айвар.