Защита потерпевших по делу «Крокуса» настаивает на пожизненном для обвиняемых

Защита намерена настаивать на максимально строгом наказании для 19 обвиняемых, которым грозит пожизненное заключение.
«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьёт не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране», — заявила Айвар.
По её словам, потерпевшие считают ответственность всех фигурантов неизбежной, а наказание — соразмерным масштабу причинённого вреда. Кроме уголовных требований, сторона заявила гражданские иски к подсудимым. Общая сумма претензий достигает десятков миллионов рублей. Ранее сообщалось о 66 млн рублей. При этом адвокат выразила сомнение в реальном взыскании средств даже при удовлетворении исков.
Процесс начался 4 августа прошлого года. Суд рассматривает материалы три раза в неделю на выездном заседании коллегии из трёх судей. Заседания проходят в одном из зданий Мосгорсуда в закрытом формате по ходатайству прокурора из-за угроз безопасности и наличия секретных данных. В деле фигурируют 19 человек, включая предполагаемых исполнителей и их пособников. Все внесены в перечень террористов в РФ.
Три из четырёх обвиняемых, которых следствие считает непосредственными исполнителями, признали вину и заявили о раскаянии. Один из них отказался признавать себя террористом. Часть других фигурантов вину признали частично, однако отвергли террористическую направленность действий. В суде установили, что один из обвиняемых координировал действия группы, проводил разведку на месте нападения и обеспечивал логистику.
Теракт в концертном зале произошёл в марте 2024 года. Погибли 149 человек. Причинённый ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в материалах дела о теракте в «Крокус Сити Холле» появился секретный свидетель. Его показания суд изучил на стадии дополнений к судебному следствию. Об этом сообщил один из участников процесса. Свидетель дал информацию, касающуюся роли обвиняемых и обстоятельств подготовки нападения. Суд заслушал материалы в закрытом режиме. Процесс продолжает проходить с усиленными мерами безопасности.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.