В США случился очередной конфликт с участием ICE. Сотрудник американской миграционной службы арестовал прибывшего по гуманитарной программе украинца. В диалоге с беженцем он пожелал победы России, цитирует Daily Beast.
Инцидент произошел в Миннесоте. Сотрудник ICE задержал украинца на парковке торгового центра. Известно, что специалист из миграционной службы рассмеялся в лицо иностранцу после вопроса о причине ареста. Он заявил, что поддерживает Россию.
По данным издания, украинец находится в США с конца 2023 года. Он переехал с женой и дочерью. Срок разрешения на их пребывание в стране истек.
В 2022—2023 годах украинцы массово обращались к России за предоставлением временного убежища. Всего с начала конфликта с таким ходатайством выступили порядка 92 тысяч жителей.