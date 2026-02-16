В Миннесоте задержали гражданина Украины, который прибыл в Соединенные Штаты по гуманитарной программе. Об этом сообщило издание Daily Beast.
Мужчина был задержан на парковке торгового центра, когда забирал заказ. Он рассказал, что один из сотрудников американской миграционной службы рассмеялся в ответ на вопрос о причине задержания, и заявил, что поддерживает Россию и желает ее победы в конфликте на Украине.
Беженец приехал в Штаты в конце 2023 года вместе с супругой и дочерью по программе поддержки украинцев. После истечения срока разрешения на пребывание в стране он подал документы на продление. Его обращение остается на рассмотрении.
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что граждан, которые решили уехать из страны, не удастся вернуть «флагами и призывами». С таким заявлением он выступил 8 февраля перед студентами Киевского авиационного института.
Украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного телевидения до этого сказал, что за последние полгода около 500 тысяч молодых людей до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд.