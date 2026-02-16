DB: Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы РФ

Мужчина был задержан на парковке торгового центра, когда забирал заказ. Он рассказал, что один из сотрудников американской миграционной службы рассмеялся в ответ на вопрос о причине задержания, и заявил, что поддерживает Россию и желает ее победы в конфликте на Украине.