Два российских спортсмена поборются за медали на Олимпиаде в понедельник

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены Семен Ефимов и Алена Крылова поборются за медали в 10-й день Олимпиады в Италии. Ефимов будет соревноваться в горнолыжном слаломе, Крылова — в шорт-треке на дистанции 1 000 м.
Первым выйдет на старт Ефимов. В 12:00 мск начнется первая попытка у горнолыжников. Вторая попытка, равноценная финалу, состоится в 15:30 мск. Крылова в субботу прошла в четвертьфинал в забеге на 1 000 м. Эта стадия соревнования начнется в 13:00 мск. Финал запланирован на 14:47 мск. Ранее Крылова на Олимпиаде из-за падения не смогла пройти квалификацию на дистанции 500 м.
Всего на Олимпиаду в Италии квалифицировались 13 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе.
Также в понедельник разыграют еще четыре комплекта медалей. Сильнейшие будут определены в соревнованиях женщин в монобобах (финальная попытка запланирована на 23:06 мск), в мужском командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина (22:31 мск), фристайле в дисциплине «биг-эйр» у женщин (22:17 мск). Также обладатели медалей будут определены по итогам произвольной программы спортивных пар в фигурном катании (22:00 мск).
Помимо этого, состоятся матчи предварительного этапа мужского и женского турниров по керлингу. В соревнованиях по хоккею среди женских команд определятся финалисты, на стадии ½ финала пройдут матчи США — Швеция (18:40 мск) и Канада — Швейцария (23:10 мск).
Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.