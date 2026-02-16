Два российских спортсмена поборются за медали на Олимпиаде в понедельник

Также в понедельник разыграют еще четыре комплекта медалей. Сильнейшие будут определены в соревнованиях женщин в монобобах (финальная попытка запланирована на 23:06 мск), в мужском командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина (22:31 мск), фристайле в дисциплине «биг-эйр» у женщин (22:17 мск). Также обладатели медалей будут определены по итогам произвольной программы спортивных пар в фигурном катании (22:00 мск).