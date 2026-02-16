Ричмонд
В США сотрудник миграционной службы задержал украинца и пожелал победы РФ

В американском штате Миннесота задержали гражданина Украины, прибывшего в США по гуманитарной программе для украинцев.

В американском штате Миннесота задержали гражданина Украины, прибывшего в США по гуманитарной программе для украинцев. Об этом сообщает Daily Beast.

Инцидент произошёл на парковке торгового центра, когда мужчина забирал сделанный заказ. По словам задержанного, сотрудник миграционной службы не только не объяснил причину задержания, но и открыто заявил о поддержке России и пожелал ей победы в конфликте, рассмеявшись в ответ на вопрос.

Украинец въехал в США в конце 2023 года вместе с женой и дочерью. Срок его разрешения на пребывание истёк, однако поданное им заявление на продление всё ещё находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли причину ненависти ЕС к России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

