В РФ планируют упростить оформление субсидий на ЖКХ для льготников: что предложено

В РФ льготникам хотят упростить получение субсидий на оплату ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России намерено упростить оформление субсидий на оплату ЖКХ для льготников. В том числе, реализации плана поспособствуют цифровые сервисы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы правительства.

Отмечается, что мера призвана поддержать социально уязвимые категории граждан. Она также должна привести к сокращению издержек госаппарата на обработку и оформление заявлений.

Так, правительство просит предоставить доклад о проделанной работе по этому вопросу к сентябрю 2026 года. Соответствующие федеральный закон и правительственный документ могут быть разработаны в течение трех лет.

В РФ фиксируют резкий рост счетов по услугам ЖКХ. В таком случае граждане должны обращаться в УК или ТСЖ, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.