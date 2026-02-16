Киркоров рассказал о самом тяжёлом выборе в шоу «Маска»

«Я уже понимал, что в Коте — Ани Лорак. А с другой стороны была маска Енота, которая очень ярко себя проявила. И вот это было сложно — сделать выбор. Между Енотом, которого я не знал. Я с Севиль не был знаком до того. Или Ани Лорак и отдать ей приз. Я ей практически родственник, я крёстный её дочки Сонечки», — поделился Киркоров.
Ранее актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Рассказ служанки», снялась в новой рекламе собственного бренда нижнего белья. В одном из эпизодов актриса кокетливо избавляется от верхней части гардероба — алого топа с провокационной надписью «Женись на мне и лети свободно», оставшись перед камерой в одном белом бюстгальтере.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.