Киркоров рассказал о самом тяжёлом выборе в шоу «Маска»

Российский певец Филипп Киркоров за всё время участия в шоу «Маска» лишь в пятом сезоне оказался перед сложным выбором. Артист не мог выбрать между певицей Ани Лорак и Севиль Велиевой. Об этом пишет ВокругТВ.

Источник: Life.ru

«Я уже понимал, что в Коте — Ани Лорак. А с другой стороны была маска Енота, которая очень ярко себя проявила. И вот это было сложно — сделать выбор. Между Енотом, которого я не знал. Я с Севиль не был знаком до того. Или Ани Лорак и отдать ей приз. Я ей практически родственник, я крёстный её дочки Сонечки», — поделился Киркоров.

