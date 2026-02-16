Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат

«В целях обеспечения воинского учета состоящие на нем граждане обязаны сообщать в письменной или электронной форме в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, о новой должности и сведения о переезде на новое место, не подтвержденные регистрацией. А также необходимо извещать о выезде из России на срок более шести месяцев», — рассказал собеседник агентства.