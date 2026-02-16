Спасатели в Заволжье очистили от снега крышу детского сада

Специалисты 53 пожарно-спасательной части 20 пожарно-спасательного отряда г. Бор очистили крышу детского сада № 6 города Заволжье от накопившегося снега. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасатели вместе с сотрудниками образовательного учреждения сняли с крыши накопившийся снег и сосульки, чтобы предотвратить угрозу здоровью детей и педагогов.
ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает жителей региона быть особенно осторожными в период, когда возможен сход снежных масс и падение сосулек с крыш домов.
Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде из-за падения льда с крыши погибла 19-летняя девушка.