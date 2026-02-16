В Бодайбо в 91 доме восстановили теплоснабжение после аварии

В 91 доме Бодайбо восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии, которая произошла 30 января 2026 года. За прошедшие сутки тепло дождались жильцы еще 13 домов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Выполнен отогрев участка теплотрассы протяжностью 300 метров: улицы Артема Сергеева −170 м., Кирпичный −30 м, Иркутская 100 м., — уточнили в ведомстве.
15 февраля на улице Разведчиков сделали резервный водовод. Протяженность проложенного и утепленного участка составила 300 метров. Кроме того, смонтировали опоры и выполнили врезку в тепловую камеру.
