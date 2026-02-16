В Бодайбо в 91 доме восстановили теплоснабжение после аварии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре женщина подбросила щенка в питомник К9 и оставила его. Мест в приюте нет, поэтому принять новое животное невозможно физически. Это не остановило незнакомку, она обошла здание, нашла запасной вход и… просто оставила собаку.