Умер Франческо Маццолени, 18-летний итальянский велогонщик

Умер Франческо Маццолени, итальянский велогонщик. Он скончался в возрасте 18 лет после того, как его сбила машина. Об этом сообщил портал Cycling Up To Date.
«Сегодня днем мир велоспорта потрясла трагедия. 18-летний итальянский гонщик Франческо Маццолени был сбит водителем во время тренировочного заезда в воскресенье, 15 февраля, и скончался от полученных травм», — говорится в материале.
Маццолени был гонщиком команды Gooddshop Yoyogurt. Его сбил автомобиль недалеко от города Барзана на севере Италии. Команда выразила глубокое сожаление в связи с утратой. Они подчеркнули, что Маццолени ушел слишком рано, занимаясь любимым делом.
Ранее KP.RU сообщал о смерти мастера спорта, чемпиона мира Евгения Зинковского. Он скончался 10 января в возрасте 65 лет. В 1983 году Зинковский достиг высших спортивных наград, став чемпионом мира в командном зачете и завоевав бронзовую медаль в личном первенстве.