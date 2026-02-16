Умер Франческо Маццолени, 18-летний итальянский велогонщик

Маццолени был гонщиком команды Gooddshop Yoyogurt. Его сбил автомобиль недалеко от города Барзана на севере Италии. Команда выразила глубокое сожаление в связи с утратой. Они подчеркнули, что Маццолени ушел слишком рано, занимаясь любимым делом.