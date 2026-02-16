«Мне было так страшно!»: Россиянка рассказала, как гадалка шантажировала и угрожала смертью ее детям

Обращения к гадалкам, ведьмам, колдунам и прочим «мастерам магии» никогда хорошо не заканчиваются, однако люди по-прежнему продолжают активно пользоваться их услугами. Так случилось и с Лианой Батраковой из Казани, которая хотела узнать, что с ее пропавшим мужем-бойцом СВО. А в итоге отдала ведьме все, что имела.
«Сейчас я уже понимаю, что была как будто под гипнозом… Мой муж ушел на СВО добровольцем в марте 2024 года. В августе был в отпуске. А с 1 октября он перестал выходить на связь. В части сказали, что он пропал без вести», — рассказала Лиана KP.RU.
От хорошей жизни к гадалкам не ходят, это всегда игры на эмоциях, крайняя мера, когда человеку нужно самоуспокоение и утешение. Чем активно пользуются мошенники. Лиана нашла гадалку в интернете, та попросила две тысячи рублей и фотографию. Ничего особенного. А потом назвала имена детей женщины. Дескать, «увидела в ауре». Простейшая информация из соцсетей или от знакомых, но сразу вызывает веру в сверхъестественное.
Затем, конечно, начались прогревы на более дорогие услуги. Сперва ритуал на 17,5 тыс. рублей, чтобы «спасти мужа и дочь от смерти». Дескать, «у них одна аура, негативная». Потом еще 17,5 тыс. рублей, уже на «снятие проклятий». Потом еще два раза по 17,5 тыс. рублей — оставить их надо было на кладбище, в «тайной книге». Лиана попыталась отказаться, но гадалка начала угрожать, мол, «не оставите деньги — за вашу дочь мертвые возьмутся, они против вас».
«Мне было так страшно», — признается женщина, но из страха за дочь она продолжала платить.
В итоге жертва мошенницы заплатила гадалке 170 тыс. рублей. И только потом поняла, что гадалка просто зашла на ее страничку в соцсетях и прочитала всю необходимую информацию, чтобы давить на женщину «тайными знаниями». Но в ответ на угрозы пойти в полицию гадалка прислала Лиане фотографию ее детей на чьей-то могиле.
Ранее KP.RU сообщил, что на Сахалине гадалка выманила у местной жительницы 1,5 млн рублей. И это далеко не рекордные суммы, которые люди отдают подобным мошенникам.
