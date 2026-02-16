«Мне было так страшно!»: Россиянка рассказала, как гадалка шантажировала и угрожала смертью ее детям

Затем, конечно, начались прогревы на более дорогие услуги. Сперва ритуал на 17,5 тыс. рублей, чтобы «спасти мужа и дочь от смерти». Дескать, «у них одна аура, негативная». Потом еще 17,5 тыс. рублей, уже на «снятие проклятий». Потом еще два раза по 17,5 тыс. рублей — оставить их надо было на кладбище, в «тайной книге». Лиана попыталась отказаться, но гадалка начала угрожать, мол, «не оставите деньги — за вашу дочь мертвые возьмутся, они против вас».