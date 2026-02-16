Юрист Мельников: привлечь к ответственности гадалок и ясновидящих непросто

В той же беседе с KP.RU о гадалках и других «колдунах» высказался депутат Госдумы Джамаладин Гасанов. Он подчеркнул, что такие люди занимаются откровенным мародерством на надежде. И именно поэтому их деятельность можно классифицировать как преступления против человечности. А значит, их следует привлечь к ответственности.