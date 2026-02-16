Ричмонд
Юрист Мельников: привлечь к ответственности гадалок и ясновидящих непросто

Мельников отметил, что если гадалка взяла деньги за поиск пропавшего человека и не нашла его, экспертиза подтвердит мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Привлечь к ответственности гадалок и «ясновидящих» в России непросто. Об этом в беседе с KP.RU заявил юрист Иван Мельников.

Как известно, формально бороться с различными «ведуньями» можно с помощью статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Однако для этого необходимо доказать, что под видом магических услуг у человека целенаправленно выманивали деньги. А это сложно.

«Само по себе гадание законом не запрещено. Конечно, все эти услуги — мошенничество в чистом виде. И за такое надо жестко наказывать. Но, как показывает практика, привлечь таких дельцов к ответственности бывает непросто», — отметил Мельников.

Во-первых, как считает юрист, сотрудники полиции зачастую не сильно заинтересованы в раскрытии подобных преступлений, несмотря на имеющийся состав правонарушения.

«Если подобный “специалист” взял деньги за поиск пропавшего человека, обещая найти, но этого не произошло, то любая экспертиза подтвердит, что это мошенничество и человек не обладает соответствующими возможностями», — объяснил Мельников.

В той же беседе с KP.RU о гадалках и других «колдунах» высказался депутат Госдумы Джамаладин Гасанов. Он подчеркнул, что такие люди занимаются откровенным мародерством на надежде. И именно поэтому их деятельность можно классифицировать как преступления против человечности. А значит, их следует привлечь к ответственности.

