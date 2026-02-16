Уточняется, что инцидент произошел на парковке торгового центра, где украинец забирал заказ. После задержания он поинтересовался причиной ареста, на что один из сотрудников ICE рассмеялся и сказал, что поддерживает РФ и желает ей победы.
По информации издания, задержанный прибыл в США вместе с семьей в 2023 году по программе поддержки граждан Украины. По истечении срока разрешения на пребывание он подал документы на продление статуса, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Газета The New York Times 14 февраля сообщила, что администрация американского лидера Дональда Трампа в рамках тайного соглашения о депортации направила в Камерун девять человек, которые не являются выходцами этого государства. Некоторые из депортированных не знали о том, что их отправят в Камерун до того момента, пока их «не заковали в наручники и цепи на борту самолета».