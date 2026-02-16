Ричмонд
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте

Финансист Асяева: банки могут списывать комиссии за отсутствие операций по карте.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывает, что банки списывают с клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. Вправе ли они это делать и как избежать непредвиденных трат, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

По ее словам, такая возможность предусмотрена в ряде банковских договоров. Если это так, то списания за неактивные счета законны.

«Экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчетности перед регулятором, хранения данных, и банки перекладывают эти издержки на клиентов. Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?» — рассуждает она.

По мнению Асяевой, было бы правильно обязать банки автоматически закрывать нулевые счета через два-три года или делать это в упрощенном порядке. Клиентам же следует вовремя закрывать неиспользуемые карты, проверять счета в мобильном банке и банковские выписки.