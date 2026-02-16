Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывает, что банки списывают с клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. Вправе ли они это делать и как избежать непредвиденных трат, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.