ДЭК рассказал, как читать обновлённую квитанцию за свет и тепло

Клиент может самостоятельно изменить сумму оплаты по каждому виду услуги.

Источник: Хабаровский край сегодня

В феврале жители Хабаровского края получили обновлённый платёжный документ за электрическую и тепловую энергию, потреблённую в январе 2026 года. Теперь начисления за услуги электроснабжения и теплоснабжения можно оплатить через банки с помощью единого QR-кода, размещённого в правом верхнем углу квитанции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Изменения введены для удобства клиентов и направлены на упрощение процедуры оплаты и экономию времени при оплате коммунальных услуг.

При оплате через мобильное приложение банка достаточно навести камеру телефона на QR-код. После этого пользователь будет автоматически перенаправлен на платёжную страницу, где раздельно указаны начисления за тепловую и электрическую энергию. Клиентам, у которых настроен автоплатеж, необходимо внести изменения в настройки. Списание денежных средств будет производиться единым платежом за электрическую и тепловую энергию на счет ДЭК.

Важно: клиент может самостоятельно изменить сумму оплаты по каждому виду услуги — как увеличить её, так и уменьшить.

При создании формата квитанции энергетики постарались разместить в нем всю информацию, необходимую для понимания клиентами того, из чего складывается плата за каждую коммунальную услугу.