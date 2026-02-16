ДЭК рассказал, как читать обновлённую квитанцию за свет и тепло

При оплате через мобильное приложение банка достаточно навести камеру телефона на QR-код. После этого пользователь будет автоматически перенаправлен на платёжную страницу, где раздельно указаны начисления за тепловую и электрическую энергию. Клиентам, у которых настроен автоплатеж, необходимо внести изменения в настройки. Списание денежных средств будет производиться единым платежом за электрическую и тепловую энергию на счет ДЭК.