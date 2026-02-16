Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная полиция рекомендовала выявлять дебоширов до посадки в самолет

Авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета, или он нарушает общественный порядок, сообщила газета «Известия».

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, Главное управление на транспорте МВД России рекомендовало сотрудникам авиапредприятий обращать внимание на неадекватных и нетрезвых пассажиров в залах ожидания аэропортов до посадки в самолет и проводить с ними профилактические меры.

Согласно документу, который Росавиация направила в авиапредприятия, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД подчеркнули, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.

Как отметили газете в пресс-службе аэропорта Пулково, авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета, или он нарушает общественный порядок.