Транспортная полиция рекомендовала выявлять дебоширов до посадки в самолет

Согласно документу, который Росавиация направила в авиапредприятия, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД подчеркнули, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.