Транспортная полиция рекомендовала выявлять дебоширов до посадки в самолет

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.
По данным издания, Главное управление на транспорте МВД России рекомендовало сотрудникам авиапредприятий обращать внимание на неадекватных и нетрезвых пассажиров в залах ожидания аэропортов до посадки в самолет и проводить с ними профилактические меры.
Согласно документу, который Росавиация направила в авиапредприятия, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД подчеркнули, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.
Как отметили газете в пресс-службе аэропорта Пулково, авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета, или он нарушает общественный порядок.